“É preciso um murro na mesa.” Montenegro no litoral alentejano a fazer prova de vida

Contra as “vozes muito críticas” que não o ouvem, Montenegro diz uma e outra vez: o PSD tem propostas, tem uma “alternativa” ao PS, essas vozes é que andam “distraídas”. Por isso, no fim do segundo dia de “Sentir Portugal” em Setúbal, o líder social-democrata não quis falar de mais nada senão de SNS (muito menos responder a João Galamba sobre o aeroporto). E anunciar um pacote de propostas na área da saúde para levar a discussão no Parlamento no próximo dia 6 de julho.