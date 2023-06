Em dia de “Sentir Portugal”, Montenegro acaba entre polémicas: a presença de Pinto Moreira nas comissões e de Costa ao lado de Órban

O dia político está marcado pela ida de António Costa à Hungria, e pelas justificações entretanto apresentadas, mas nem assim Luís Montenegro se livrou de o passar em parte a justificar problemas internos do partido. Em Palmela, na visita que o leva esta semana a percorrer o distrito de Setúbal, o presidente do PSD até se mostrou levemente exasperado com as perguntas sobre o deputado Joaquim Pinto Moreira, a quem o PSD retirou a confiança política, por ser arguido na Operação Vórtex, mas que entretanto foi colocado nas comissões do partido no Parlamento. “Qual é a novidade?”, devolveu Montenegro. “Descobriram hoje que ele vai às comissões”, mas “é obrigatório os deputados cumprirem o seu trabalho”, seja nas comissões, seja no plenário.