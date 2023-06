Aeroporto em Santarém? "É longe", diz Galamba, prevendo mais 12 anos de Portela (e falando em mais interessados na TAP)

"A única coisa que posso dizer é que ainda vamos ter de viver muitos anos [com o aeroporto da Portela], não sei são 10 ou se são 12”, afirmou João Galamba num painel sobre "Mobilidade Sustentável”, na quarta edição da CNN Portugal Summit. E depois acrescentou: "pelo menos mais 12 anos". O número de anos de vida do aeroporto Humberto Delgado não representa uma surpresa, tem-se previsto que entre estudos, decisão de nova localização e construção será preciso esperar cerca de uma década. Por isso, até lá Lisboa vai manter-se como aeroporto principal do país. No entanto, é a primeira vez que João Galamba o afirma.

O ministro das Infraestruturas prevê ainda que a decisão sobre a localização do novo aeroporto seja tomada no primeiro semestre de 2024. É o prazo que está em cima da mesa, já que a Comissão Técnica Independente tem até ao final do ano para apresentar ao país as localizações em estudo hierarquizadas por ordem de importância. A decisão será depois política, e discutida entre o PS e o PSD, já que foi isso que foi acordado entre o primeiro-ministro, António Costa e o líder social-democrata, Luís Montenegro.

Comentando as possíveis localizações para o novo aeroporto, João Galamba foi duro com a opção Santarém, promovida pelo consórcio que tem Carlos Brazão e o grupo Barraqueiro como promotores, e é fortemente apoiado pelas autarquias da região. "Santarém é longe. Se acho que a probabilidade é alta? Não, é muito baixa", disse assertivamente o ministro das Infraestruturas.