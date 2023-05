Bloco: Catarina Martins substitui Mariana Mortágua na SIC

É uma troca de cadeiras quase direta: Catarina Martins vai ser comentadora da SIC Notícias, no programa “Linhas Vermelhas”, no lugar de Mariana Mortágua. A entrada da líder cessante do Bloco de Esquerda no comentário político não é imediata, mas foi confirmada pelo Expresso nas vésperas de Mortágua fazer o caminho contrário, tornando-se este fim de semana, muito provavelmente, a nova coordenadora do partido.