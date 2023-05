"Reconstruir a verdade" é tramado

A frase é de João Galamba e ficará para os anais desta comissão de inquérito. O ministro ganhou a batalha da forma, mas perdeu a do conteúdo. Não por ter sido apanhado em flagrante aldrabice, mas porque em vez de ajudar a esclarecer a verdade ‘doa a quem doer’ (como pediu o chefe do Governo), apenas conseguiu aumentar a confusão, atropelando-se a si próprio, atropelando a sua chefe de gabinete, distribuindo versões novas e contraditórias com o que tínhamos ouvido dele próprio e dessa figura poderosa chamada Eugénia. Com uma novidade digna de registo a vermelho: quem mandou chamar o SIS ao processo foi o gabinete do primeiro-ministro.