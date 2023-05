Marcelo mantém silêncio sobre tensão com Costa e insiste: "Preferia outras soluções" para os professores

O Presidente da República lamenta que as sugestões "importantes" feitas ao diploma sobre o as novas regras de colocação do pessoal docente não tenham sido aceites pelo Governo. No entanto, e tal como fez em nota da Presidência, volta a justificar a promulgação do diploma em vez do veto. "Não passou aquilo que consideraria importante em relação à vinculação dos professores, mas surgiu uma razão mais importante que essa", justificou aos jornalistas, esta terça-feira, à chegada a Estrasburgo.