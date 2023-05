“Aconteceu, pronto. Não vale a pena dramatizarmos”: António Costa quer passar à frente da crise

Afinal, está tudo bem, e apesar da divergência, PR e PM até têm “total convergência” no que toca ao futuro: o que importa é a estabilidade e a melhoria da vida dos portugueses. Tudo o resto, foi um “conjunto de incidentes deploráveis” que tiveram um único responsável, no entender do primeiro-ministro: o adjunto demitido por João Galamba. É aí que reside a divergência, com Marcelo Rebelo de Sousa a deixar claro que da mesma forma que o ministro é responsável pelo comportamento dos elementos da sua equipa, também o primeiro-ministro é responsável politicamente pelo ministro. “Não basta pedir desculpas”, tinha dito o Presidente .

Sobre o futuro, disse Costa, os dois estão em “total convergência”. “O que mais importa é manter uma boa cooperação entre os órgãos de soberania para garantir a estabilidade e prosseguir a ação que permita que as melhorias da economia se vão traduzindo numa melhoria progressiva da vida dos portugueses”, disse, enumerando depois algumas consequências das políticas do Governo, como a redução de 6% do preço do cabaz alimentar depois da medida do IVA zero, ou os apoios sociais que chegam às pessoas este mês de maio, nomeadamente no que diz respeito à bonificação dos juros do crédito à habitação ou os apoios às famílias mais carenciadas para fazer face à inflação.

Resumindo, estabilidade e melhorar a vida dos portugueses. "Quanto ao fundo e à essência, estamos totalmente convergentes”, insistiu.

Sobre o facto de o Presidente da República ter dito que iria apertar a vigilância ao Governo, Costa voltou a desdramatizar: “Os portugueses confiam e desejam essa vigilância activa por parte do PR e o Governo não é exceção”.

O rabo de palha é, contudo, o ministro João Galamba, que António Costa voltou a segurar com unhas e dentes - depois de Marcelo ter reduzido a sua autoridade política a nada. Costa, contudo, olhou para o copo meio cheio: as condições para o ministro continuar no cargo medem-se “pelos resultados”, e os resultados são, por exemplo, o acordo a que o ministro chegou por estes dias para pôr termo a uma greve na CP “que afeta o dia a dia dos portugueses”. Sobre a TAP, nem uma palavra.