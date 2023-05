Governo tenta desvalorizar ultimato de Marcelo: "Vai fazer o quê, comentar mais?"

Tudo na mesma, sem surpresas, e Marcelo até “podia ter feito pior”. Se a relação entre Belém e São Bento já estava marcada pela ameaça da dissolução, a diferença agora não é gritante: a ameaça adeixou de ser apenas uma ameaça e a espada em cima do Governo passou a estar à vista de todos. De resto, nada muda. É assim que, sabe o Expresso, o Governo de António Costa está a olhar para a dura declaração do Presidente da República ao país a fechar mais um capítulo da crise política: se, depois de ter sobrevivido a sentenças de “irresponsabilidade”, a economia se for portando bem e a inflação começar a desinchar, então Marcelo não terá motivos para dissolver tão cedo.

Mas, para isso, também é preciso gelo nos pulsos. Como o Expresso escreveu esta quinta-feira, depois de ter desafiado Marcelo com a não-demissão de João Galamba, a ordem no Governo passou a ser para os socialistas serenarem o tom das críticas ao Presidente. E, para evitar reações epidérmicas ao discurso de hoje, os socialistas remeteram-se deliberadamente ao silêncio. A reação será feita esta sexta-feira pelo próprio primeiro-ministro, algumas horas depois do discurso que virou uma página na política portuguesa.