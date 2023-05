O golpe foi tão duro e o gelo entre os dois palácios está tão fino que a ordem agora é para desdramarizar. António Costa não quer que desacordo com o Presidente seja visto como uma “afronta” e vai deixando claro que não quer forçar eleições. Partido e Governo estão às escuras sobre o que vai o Presidente da República dizer ao país esta noite às 20h, por isso é tempo de engolir a euforia que se espalhou em muitos socialistas com o golpe de asa do primeiro-ministro e retirar pressão sobre Marcelo Rebelo de Sousa.

Os tempos políticos entre os socialistas estão acelerados, frenéticos até. E o que era uma narrativa de manhã, foi mudando ao longo do dia de quarta-feira. Primeiro, muitos socialistas com quem o Expresso foi falando foram defendendo que a atuação do primeiro-ministro era um “basta”, um murro na mesa para travar as constantes conversas sobre dissolução da Assembleia da República saídas ou empoladas por Belém, assumindo estas vozes por completo que o primeiro-ministro tinha optado pelo caminho mais arriscado, o de afrontar Belém. A partir da tarde, e mais ainda depois de o Presidente da República dizer que falaria em breve, as conversas que foram saindo do centro do Governo passaram a ser outras e focavam-se em dois eixos: cada um agiu dentro das competências próprias, que é como quem diz, o primeiro-ministro escolheu a formação da sua equipa e o Presidente da República usou o poder da palavra para discordar disso; e tudo foi feito em espírito de “lealdade” com todos os intervenientes, garante-se em São Bento, a terem conhecimento de tudo o que estava em cima da mesa a cada passo.