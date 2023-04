IL questiona António Costa sobre intervenção do SIS e pede audição urgente de João Galamba

A Iniciativa Liberal (IL) solicitou esta sexta-feira a audição urgente do ministro das Infraestruturas, João Galamba, na comissão de inquérito à TAP, na sequência da exoneração do seu adjunto Frederico Pinheiro. E enviou perguntas ao primeiro-ministro a pedir esclarecimentos sobre o recurso ao SIS neste caso para ir recolher o computador de Frederico Pinheiro. Fazendo referência à notícia do Expresso que dá conta de que o gabinete de João Galamba acionou o Serviço de Informações e Segurança, invocando que o computado daquele funcionário tinha informação classificada como confidencial pelo gabinete nacional de segurança, os liberais recordam quais as funções do SIS e que está na dependência do primeiro-ministro, pelo que consideram que “importa esclarecer cabalmente a conduta do Ministério das Infraestruturas, bem como o papel do primeiro-ministro, no processo desencadeado pelo mesmo Ministério, que terá resultado na entrega do computador a membros do SIS”.

“Em que termos pode o Ministério das Infraestruturas reportar diretamente o furto de um bem ao SIS, ainda que este possa representar ou conter documentos classificados?”, é a primeira pergunta de um conjunto de seis, em que também perguntam se se confirma o contacto do Ministério com o SIS, se o primeiro-ministro foi contactado pelo Ministério antes do recurso ao SIS e, em caso afirmativo, se Costa deu instruções ao SIS. “Pode o SIS receber diretamente um bem furtado, mesmo que este represente ou contenha documentação classificada, ainda que com a autorização expressa do primeiro-ministro?”, continuam, concluindo: “É prática habitual do Governo dar instruções aos serviços de informações para que estes pratiquem atos próprios de entidades com funções policiais, ainda que a lei e a Constituição da República Portuguesa o proíbam?”