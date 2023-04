Santos Silva sobre Lula no parlamento: “Tenho pena que se tenha transformado motivo de incidente político"

A poucos dias das celebrações do 25 de Abril, a visita de Lula da Silva ao parlamento continua a agitar as águas. Augusto Santos Silva, no podcast “Perguntar Não Ofende” de Daniel Oliveira, defendeu não existir “nenhum problema” com a sessão de boas vindas ao presidente brasileiro coincidir com a sessão solene que assinala o 49.º aniversário da Revolução dos Cravos. “Foi a data em que a agenda do presidente Lula da Silva, do presidente português e do parlamento coincidiram”, justificou. O presidente da Assembleia da República lembrou a existência de um “amplo consenso” na Conferência de Líderes em dedicar uma sessão solene ao atual presidente do Brasil. O mesmo aconteceu para presidentes de países como Angola, França, Itália ou Brasil - com outros presidentes e com o próprio Lula da Silva, no anterior mandato - por serem “especialmente próximos” de Portugal, disse.

“Portugal tem boas tradições. Uma delas é que não há visita de Estado que não inclua um momento no parlamento”, começou por explicar. Este “momento” poderia ser uma “reunião com o presidente do parlamento”, uma "assistência simbólica”, uma "sessão plenária que esteja a decorrer” ou uma "sessão solene de boas vindas”. Esta última foi a opção escolhida e que gerou polémica desde o anúncio de João Cravinho , em Fevereiro. Santos Silva lembrou que existiram “quase duas dezenas” destas cerimónias nos “últimos 20 anos” para receber presidentes de países como Angola, Moçambique ou o próprio Brasil. “Parece-me uma coisa tão simples e evidente. Tenho pena que se tenha transformado num motivo de incidente político”.