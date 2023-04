Santana Lopes diz que as “palavras de Marcelo” sobre a dissolução do Parlamento têm sido “contraditórias”

Pedro Santana Lopes diz que o Presidente da República tem apresentado “sinais contraditórios” quanto à eventual dissolução do Parlamento, depois de esta segunda-feira Marcelo Rebelo de Sousa ter rejeitado a possibilidade de se realizarem eleições antecipadas, apesar do desgaste do Governo e da polémica na TAP.

Em entrevista à SIC Notícias na noite desta segunda-feira, o ex-primeiro ministro e atual presidente da câmara da Figueira da Foz diz “compreender” os argumentos do Presidente da República para não dissolver o Parlamento (Marcelo lembrou que “uma eleição significa perder quatro meses” numa altura de “crise financeira e económica que se agrava com a guerra”).