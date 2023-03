Eutanásia: novo texto será votado na sexta-feira, PS acredita que há “condições de conforto” para a promulgação

O novo texto que regula o acesso à morte medicamente assistida foi entregue esta quarta-feira no Parlamento, cerca de 48 horas antes de voltar a ser discutido e votado em plenário. Em causa estão duas alterações que passam pela recuperação do conceito de "sofrimento intolerável” e a possibilidade de o doente só recorrer à morte medicamente assistida se for incapaz de cometer o suicídio assistido.