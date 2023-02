Lula no Parlamento? "Acho muito bem. O 25 de Abril não se deve meter num casulo", diz Vasco Lourenço

O presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, admite que vê com bom olhos a participação de Lula da Silva na sessão solene dos 49 anos da Revolução dos Cravos no Parlamento. Embora critique a “gaffe” do ministro dos Negócios Estrangeiros, o coronel elogia a iniciativa, considerando que será importante para os portugueses e toda a comunidade lusófona.

“Se decidirem convidá-lo para intervir da nossa parte [associação] e da minha parte não vejo qualquer inconveniente. Antes pelo contrário, acho muito bem. Penso que o 25 de Abril não se deve meter num casulo”, afirma Vasco Lourenço ao Expresso, realçando a influência da Revolução dos Cravos no Brasil.