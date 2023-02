Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco: “O PS tem ajudado muito a extrema-direita”

Depois de ter sido candidato contra Catarina Martins, em 2014, o líder da bancada do Bloco foi o primeiro a colocar-se fora da corrida à liderança. Garante que o partido não pensa em nova ‘geringonça’ e rejeita “qualquer responsabilidade” da esquerda pelo crescimento da extrema-direita.

O BE troca de líder por causa do “desgaste” da maioria absoluta. Está a tomar decisões em função do PS?

Há um novo momento político, que se sente nas ruas, nas conversas, nas perspetivas sobre o presente e o futuro. E que exige respostas diferentes. A Catarina [Martins] entendeu que esse momento levaria a uma nova liderança. É uma interpretação que temos de respeitar.

