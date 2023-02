Pedro Filipe Soares: direita está a “criar guerra cultural” sobre habitação. "O que o PS propõe já está previsto na lei"

Pedro Filipe Soares considera que as medidas do Governo para a habitação dificilmente terão um efeito visível. Umas, como o arrendamento coercivo, porque decorrem do que “já estava na lei e não era cumprido”, outras porque não arrefecem o mercado. À direita, acusa o líder da bancada parlamentar, há “desorientação”.

