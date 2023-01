"Não me deixarei intimidar com esta notícia": Duarte Cordeiro sobre o caso da Câmara Municipal de Lisboa

O ministro do Ambiente reagiu à notícia de hoje do Correio da Manhã a dar conta de uma nova denúncia a envolver, além de Fernando Medina, também Duarte Cordeiro no processo dos contratos feitos pela Câmara Municipal de Lisboa com o empresário e histórico militante socialista Joaquim Morão.

Garantindo não se recordar de “ter tido alguma conversa com Joaquim Morão enquanto Presidente do PS da Federação da Área Urbana de Lisboa”, o ministro do Ambiente acusa o jornal de tentar “denegrir” a sua imagem, embora coloque a possibilidade de poder “ter estado com ele enquanto desempenhou as funções para as quais foi contratado”.

Deixando expresso, no comunicado enviado às redações e em nota publicada no Facebook, o desejo de que “o Ministério Público seja rápido e claro a lidar com estas denúncias”, Duarte Cordeiro diz desconhecer “a existência de qualquer investigação", garantindo nunca ter sido chamado a prestar qualquer esclarecimento.

“Não podemos tolerar um ambiente no qual se credibilizem denúncias feitas de forma profissional, com claro interesse político partidário, e que se desconhece se estão suportadas em algum tipo de evidência. A não resposta clara e firme é um convite para a multiplicação deste tipo de comportamentos”, conclui.