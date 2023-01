De membros fundadores a recém-chegados – 5 retratos dos liberais de hoje

Pintado de azul e branco, o Centro de Congressos de Lisboa, em Alcântara, recebe mais de 800 liberais, e cerca de 300 via Zoom, em busca do seu novo líder – Rui Rocha, Carla Castro e José Cardoso são os três nomes na corrida à sucessão de João Cotrim de Figueiredo. Esta é a primeira vez que a Iniciativa Liberal (IL) enfrenta uma disputa à liderança que põe frente a frente a continuidade da linha política encabeçada até aqui por Cotrim de Figueiredo – através de Rui Rocha, apoiado pelo líder demissionário – e a rutura com a atual estratégia do partido – através dos dois candidatos mais críticos, Carla Castro e José Cardoso. Mas quem são estes novos liberais a quem António Costa apelidou de “queques que ficam ridículos quando tentam guinchar”, na polémica entrevista à Visão? Será que continuam a ser, maioritariamente, grandes empresários e membros da classe alta? Será que a IL, no ano que passou de um para oito deputados, conseguiu alargar o tipo de eleitorado? De membros fundadores que afirmam que o partido está a sofrer de “dores de crescimento” a recém-membros que acreditam que sairá desta convenção um partido “consolidado”, fomos conversar com alguns dos liberais que marcaram presença na reunião magna.

