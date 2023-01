"O Governo é uma equipa " - Costa responde a Marcelo sobre envolvimento de Medina na crise dos professores:

No dia em que o ministro da Educação se vai sentar à mesa com os sindicatos dos professores para apresentar “propostas concretas” e tentar pôr fim às greves e ao “clima de tensão” que se instalou, António Costa garante que quando um ministro fala, fá-lo em nome de todo o Governo. Foi a forma de o primeiro-ministro responder ao Presidente da República, que esta terça-feira quis responsabilizar particularmente o ministro das Finanças na questão mais difícil de resolver no leque de queixas dos professores, que é a questão orçamental e a responsabilidade financeira.

“Quando há responsabilidade financeira não é só o ministro da Educação que é convocado para a solução, é importante que o ministro das Finanças e o Governo como um todo sejam envolvidos", disse Marcelo Rebelo de Sousa na terça-feira, à saída de uma conferência no Infarmed. Esta quarta-feira, foi a vez de António Costa responder à provocação do Presidente, garantindo que “o governo é uma equipa”.

“O senhor ministro da Educação fará hoje a apresentação das propostas, propostas concretas, e obviamente quando o ministro negoceia fá-lo em nome de todo o Governo, que é só um e é uma equipa. Nao há o ministro das Finanças, da Educação, do Trabalho. Somos uma equipa. E quando um membro do governo fala, fala em nome de todos”, disse.

Questionado sobre se o Governo vai para a mesa de negociações com disponibilidade orçamental para ir mais longe, António Costa pôs a questão de outra forma: além das medidas de impacto orçamental, há outras medidas que “têm impacto na qualidade da educação e na vida das pessoas” e é sobre essas que o Governo se comprometeu a agir, desde logo nas medidas previstas no Programa de Governo.



As prioridades, por isso, são encontrar um novo modelo de concurso de contratação dos professores que permita às pessoas concorrerem, respeitando a lista de graduação nacional, e permitindo que fiquem colocadas num local e só saiam de lá se quiserem e houver vaga noutro sítio que prefiram". “Um professor andar anos a fio com a casa às costas até estabilizar tem um impacto enorme na vida de cada um e torna muito difícil atrair profissionais para a carreira”, disse, reiterando que o factor estabilidade interessa a todos - a cada professor e à comunidade educativa como um todo.

A vinculação dos professores é que tem maior impacto orçamental, mas sobre isso António Costa insiste que desde 2018 que o Governo tem agido junto dos professores com medidas de impacto orçamental - desde logo pelo processo de descongelamento das carreiras (congeladas no tempo da troika) que se iniciou naquele ano e que tem prosseguido todos os anos. “Desde aí, 90% dos docentes já progrediram pelo menos dois escalões”, disse. Mais: quando um professor deixa de ter um contrato precário e passa a ter vínculo o vencimento “altera-se significativamente”, daí que a chave possa também passar por acabar com os contratos precários da generalidade de professores, mantendo apenas a bolsa de docentes para acorrer a situações excecionais de licenças de maternidade, baixas, ou qualquer fatalidade.

Em todo o caso, Costa recomenda bom senso e “boa fé”. “Temos de garantir que o descongelamento que foi feito é para se manter (…) e não dar um passo maior do que a perna”, disse, mostrando-se convicto de que se todas as partes estiverem de boa fé haverá condições para avançar com os objetivos previstos no program de Governo: acabar com as situações de precariedade e acabar com o regime ‘casa às costas’, mudando o modelo de contratação de professores.

Para o primeiro-ministro, que diz não ter poder para travar as greves em nome do direito sindical (embora tenha pedido um parecer ao Conselho Consultivo da PGR sobre a legalidade das greves), o “clima de tensão” que se gerou assenta em “ideias falsas”, como a ideia da suposta municipalização da contratação de docentes, que está fora de questão.

“A função do governo é contribuir para a melhoria do sistema educativo e para que isso aconteça definimos no programa de Governo dois objetivos: mudar modelo de recrutamento, garantindo justiça nas colocações e corrigindo as ultrapassagens; e eliminar a precariedade, reduzindo também a área dos quadros da zona pedagógica”, disse, lembrando, de resto, que as negociações começaram por “iniciativa do Governo” e não para responder a protestos, manifestações e greves.