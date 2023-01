Rendimentos: PSD, BE e PAN criticam número “escasso” e “muito aquém” de declarações de políticos fiscalizadas e apontam para nova entidade

Em nove meses, apenas um terço das declarações de património e rendimentos de governantes e deputados foram alvo de fiscalização pelo Ministério Público (MP) junto do Tribunal Constitucional (TC). Um número “escasso” e “muito aquém” do desejável em nome do escrutínio, alega o PSD, BE e PAN. Já o PCP e o Livre não se mostram surpreendidos e recordam os alertas feitos pelo TC e “melhorias” que devem ser imprimidas ao processo. Mas há consenso quanto à falta de meios do tribunal e a necessidade de a Entidade para a Transparência entrar finalmente em funcionamento.

