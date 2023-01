Caso Carla Alves: Aprovada "audição urgente" da ministra da Agricultura com abstenção do PS

Foi aprovada esta terça-feira no Parlamento uma "audição urgente" da ministra da Agricultura sobre a nomeação da secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, que acabou por se demitir cerca de 24 horas depois de tomar posse.

O requerimento, apresentado na sexta-feira pela Iniciativa Liberal (IL), foi votado esta tarde durante a reunião da Comissão de Agricultura e Pescas e contou com os votos a favor de todos os partidos, exceto o PS que se absteve.

No documento, os liberais alegaram que a ministra Maria do Céu Antunes deve esclarecimentos, após a demissão relâmpago da secretária de Estado da Agricultura, um dia após tomar posse. “Face a este cenário, é fundamental que a senhora ministra da Agricultura venha ao Parlamento esclarecer integralmente qual a informação de que realmente dispunha”, pode ler-se no requerimento.

Afirmando que António Costa deu “cobertura” à então secretária de Estado durante o debate da moção de censura, a IL apontou ainda para a notícia do “Público” que dava conta de que a ministra da Agricultura tinha conhecimento das “condições pessoais” de Carla Alves quando foi nomeada. Mas a tutela garantiu depois não ter tido conhecimento de qualquer envolvimento da secretária de Estado em "processos judiciais”, mas não explicou se estava a par das contas arrestadas.

Carla Alves demitiu-se na quinta-feira do cargo de secretária de Estado da Agricultura, considerando não reunir as “condições” para a função, com contas arrestadas com o marido, depois de o Chefe de Estado ter aberto a porta à sua saída, invocando “limitações políticas” da então governante.

Entretanto, foram reveladas novas polémicas a envolver Carla Alves. Segundo o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, a ex-secretária de Estado recebeu 68 mil euros ilegalmente enquanto funcionária da Câmara de Vinhais, entre 2005 e 2008. Em causa está o facto de Carla Alves ter acumulado funções privadas por dar formações financiadas pela UE, avançou o “Correio da Manhã”.