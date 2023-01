Marido da secretária de Estado que tem contas penhoradas diz que é uma “tremenda injustiça” e não irá “revelar nada” sobre rendimentos

Foi esta manhã, um dia após a tomada de posse dos novos ministros e secretários de Estado, que rebentou uma nova polémica no Governo. Carla Alves, a nova secretária de Estado da Agricultura, tem contas bancárias arrestadas que detinha em conjunto com o marido, Américo Pereira. Em declarações aos jornalistas esta quinta-feira, o antigo presidente da câmara de Vinhais veio defender a sua “honra” e explicar que apenas “uma das contas arrestadas” é partilhada com a sua mulher. “ [Carla Alves] tem envolvimento zero ”. Américo Pereira diz que as explicações da discrepância nos vencimentos investigados pela Polícia Judiciária serão reveladas na “altura certa”. E classifica como uma “tremenda injustiça” envolver Carla Alves no caso.

O ex-autarca recusou dar explicações sobre os movimentos estranhos das contas bancárias que levantaram suspeitas na PJ. “Não vou revelar a absolutamente ninguém aquilo que é a minha estratégia de defesa, inclusive assuntos da minha vida privada. Tal como nenhum de vocês aqui me vai dizer a proveniência do dinheiro das vossas contas bancárias”, afirmou. Voltando a reafirmar a sua inocência no processo, Américo Pereira garante que, na “altura própria”, fará chegar um “dossiê” à comunicação social com “todos os assuntos” explicados “ponto por ponto”. No entanto, o artigo 13 do regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos prevê “obrigações declarativas” dos rendimentos brutos, assim como de “elementos do ativo patrimonial, de que sejam titulares ou cotitulares”. Ou seja, os titulares de cargos públicos não têm rendimentos a coberto da privacidade enquanto exercem funções. O incumprimento desta lei pode levar a “perda do mandato, demissão ou destituição judicial”.