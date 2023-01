Nova secretária de Estado da Agricultura tem contas arrestadas

A nova secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, tem contas bancárias arrestadas. Trata-se de contas que tem em conjunto com o marido, antigo presidente da câmara de Vinhais, que está a ser investigado pela Polícia Judiciária suspeito de crimes de corrupção ativa e prevaricação em vários negócios celebrados entre o seminário e a empresa arguida, com a intermediação do então autarca, entre 2006 e 2015.

A notícia é avançada pelo “Correio da Manhã”, que teve acesso à acusação feita ao marido da agora governante, Américo Pereira. Uma informação confirmada ao Expresso por fonte judicial.

A PJ deu conta de movimentos estranhos nas contas do casal desde 2013. Entre julho e dezembro daquele ano, o casal declarou vencimentos de 44 mil euros mas entraram nas contas 54 mil. No ano seguinte foram declarados 135 mil euros, mas entraram nas contas 180 mil. Em 2015, os rendimentos declarados eram de 135 mas deram entrada 338 mil euros. Em 2026 e em 2017 o cenário foi diferente, mas igualmente suspeito, com as contas a baterem mínimos, e em 2018 volta a discrepância: foram declarados 159 mil, mas entraram 228 mil nas contas bancárias partilhadas pelos dois.

De acordo com o “Correio da Manhã”, a PJ fala mesmo no “milagre da multiplicação”, uma vez que a atual governante era funcionária em instituições públicas mas recebia, nas contas que partilhava com o marido, muito mais dinheiro do que declarava.

Ao Expresso, uma fonte judicial revela que havia indícios da existência de uma “incongruência entre rendimentos formais e o património” do casal. O processo encontra-se agora em fase de Instrução, em Bragança.

Carla Alves era diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte desde 2018, tendo tomado posse esta quarta-feira como nova secretária de Estado da Agricultura em substituição de Rui Martinho, que deixou a pasta.

O caso acontece apenas um dia depois da posse e junta-se à soma de casos que tem atingido vários governantes. O último tinha sido em torno da secretária de Estado do Tesouro, nomeada a 2 de dezembro, e demitida três semanas depois na sequência da polémica em torno da indemnização da TAP.