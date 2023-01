As correções que Marcelo queria ver no Governo e que Costa não fez

No dia seguinte a Alexandra Reis - a ex-secretária de Estado do Tesouro que espoletou uma crise política - se demitir do Governo a pedido do ministro das Finanças e poucas horas antes da demissão de Pedro Nuno Santos, Marcelo Rebelo de Sousa partilhou com o país que esperava ver a oportunidade ser aproveitada por António Costa para corrigir “vícios originais" desta maioria absoluta. Só que isso não aconteceu. António Costa optou por uma remodelação minimal e as correções que o Presidente da República veria com bons olhos ficaram por fazer.

