Marcelo abre a porta a mais saídas do Governo: "Veremos se é o suficiente"

Para o Presidente da República, o Governo deve avaliar se a demissão da secretária de Estado do Tesouro na sequência do caso TAP é suficiente para estancar a nódoa que alastrou sobre a credibilidade do Governo. Ao que o Expresso apurou, Marcelo Rebelo de Sousa não exclui que após se ouvirem os dois ministros diretamente envolvidos neste caso, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina, outros governantes possam ficar seriamente em causa, comprometendo o que Belém classifica de “credibilidade do todo”. Entre socialistas, reconhece-se que há respostas que sobretudo Pedro Nuno Santos ainda tem de dar e que o seu futuro no Governo vai depender dessas respostas.

