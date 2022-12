Pedro Nuno apresentou demissão. António Costa já aceitou

Pedro Nuno Santos apresentou a sua demissão a António Costa na sequência do caso que levou à demissão da secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis. O primeiro-ministro já aceitou a demissão, agradecendo numa nota enviada aos jornalistas a dedicação do ministro nos últimos 7 anos em que exerceu funções governativas.

A demissão de Pedro Nuno Santos acontece depois de o Presidente da República e do primeiro-ministro terem pressionado os dois ministros com responsabilidades na TAP a explicarem se sabiam ou não do acordo de rescisão e da indemnização da ex-administradora da TAP. Na nota enviada à comunicação social, o gabinete de Pedro Nuno Santos explica que apresentou a sua demissão por entender ter “responsabilidade política” no caso.

“Face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno deste caso, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, entende, neste contexto, assumir a responsabilidade política e apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro”, explica.

As explicações de Pedro Nuno Santos, que enquanto ministro das Infraestruturas tinha a tutela da TAP, acontecem depois de Fernando Medina, que tem a tutela financeira da companhia aérea, já ter garantido à RTP que “não sabia” da indemnização de 500 mil euros dada à ex-administradora da no momento da rescisão. Marcelo Rebelo de Sousa chegou a comentar essas declarações de Medina, sublinhando não ter razões para duvidar da veracidade das informações dadas pelos ministros. Nessa altura, Pedro Nuno Santos ainda estava em silêncio - não se tendo, até agora, pronunciado sobre o caso.