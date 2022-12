Governo manda esclarecimentos da TAP sobre Alexandra Reis para Inspeção Geral das Finanças e CMVM

Depois de recebidos os esclarecimentos da TAP sobre a indemnização paga à atual secretária de Estado do Tesouro, o Governo decidiu “remeter de imediato” os esclarecimentos prestados para a Inspeção-Geral de Finanças e para a Comissão do Mercado de Valores Imobiliários. É o que se lê numa breve nota conjunta emitida pelos ministérios das Finanças e das Infraestruturas.

“O Governo recebeu os esclarecimentos prestados pelo Conselho de Administração da TAP, em resposta ao despacho dos Ministros das Finanças e das Infraestruturas e Habitação sobre o enquadramento jurídico da cessação de funções societárias e laborais de Alexandra Reis com o Grupo TAP, dando conhecimento público do mesmo. O Governo entendeu remeter de imediato os esclarecimentos prestados pelo Conselho de Administração da TAP à Inspeção-Geral de Finanças e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para avaliação de todos os factos que tenham relevância no âmbito das suas esferas de atuação”, lê-se na nota.

Em anexo, os gabinetes de Pedro Nuno Santos e Fernando Medina divulgam os esclarecimentos prestados pelo Conselho de Administração da TAP, onde se explica o porquê da indemnização de 500 mil euros. Na missiva, e depois do enquadramento factual sobre o percurso de Alexandra Reis desde que assumiu funções na TAP como diretora de compras a 1 de setembro de 2017, a transportadora explica como chegou ao montante de 500 mil euros e explica o “enquadramento legal” da operação.

Em causa está o facto de a TAP ser uma empresa com capital exclusivamente pública que está sujeita ao regime do setor público empresarial e, como tal, sujeita ao Estatuto do Gestor Público. Apesar de terem sido admitidas “exceções” a esse estatuto, nomeadamente ao nível dos tetos para as remunerações dos seus gestores, nada exceciona a TAP de estar ao abrigo daquele estatuto no que toca às rescisões de contrato. Ora, essa lei prevê mais do que uma possibilidade de rescisão: demissão ou renúncia, não vedando as empresas à possibilidade de rescisão por mútuo acordo. E foi isso que aconteceu.

“O Estatuto do Gestor Público não contempla expressamente o acordo como possível forma de cessação de funções de administração, mas também não a veda”, lê-se nas explicações. O que diz o Estatuto do Gestor Público, no artigo 40, é que “em tudo quanto não esteja disposto no presente decreto-lei, aplica-se o Código das Sociedades Comerciais, salvo quanto aos institutos públicos de regime especial”. Ou seja, o que vigora no caso de rescisão por mútuo acordo, no entender do Conselho de Administração da TAP, são as leis das sociedades comerciais.