Esclarecimentos da TAP não encerram caso de Alexandra Reis, Governo anuncia "passos seguintes" depois de Costa falar com ministros

Haverá “passos seguintes” no caso da atual secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, que há 8 meses recebeu meio milhão de euros para renunciar à administração da TAP. Mas esses “passos seguintes” ainda vão ser avaliados pelo primeiro-ministro em diálogo com os seus minsitros das Finanças, Fernando Medina, e das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Foi o que anunciou António Costa esta terça-feira à noite, mostrando que os esclarecimentos enviados pela TAP não encerram este caso.

“Agora, irei falar com os senhores ministros para [perceber] a avaliação que fazem e quais os passos seguintes”, afirmou o primeiro-ministro, em declarações aos jornalistas à entrada para o velório de António Mega Ferreira, que decorre no Teatro Camões, em Lisboa.

Questionado pelos jornalistas, Costa começou por dizer que tinha tido conhecimento dos esclarecimentos da TAP imediatamente antes de ir para o verlório. “Registo em primeiro lugar que os senhores ministros das Finanças e das Infrestruturas já enviaram a comunicação da TAP para a Inspeção Geral das Finanças (IGF) e para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para que haja um cabal apuramento não só da legalidade mas também do cumprimento pela TAP de todos os seus deveres de transparência e de comunicação ao mercado”, disse António Costa.

O chefe de Governo também fez questão de salientar que a secretária de Estado já disse que devolverá qualquer quantia que tenha sido recebida de forma ilegal. Já o tinha feito numa declaração à agência Lusa em que quis tornar público que não conhecia os “antecedentes” de Alexandra Reis. Por agora, ainda não quis responder se mantem a confiança na governante, mas deixou bem claro que o caso não está encerrado. “Estamos a avaliar a informação que foi fornecida pela TAP. Falarei com os ministros e depois o governo anunciará quais são os passos seguintes”, rematou à entrada para o velório.