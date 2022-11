Partidos e Tribunal Constitucional: uma relação que está a ficar complicada

“Podemos fazer uma crítica política, mas não podemos fazer mais nada”, lamenta um responsável parlamentar ao Expresso sobre a relação com o Tribunal Constitucional (TC). “Há um limite de separação dos órgãos de soberania. O Tribunal Constitucional não depende da Assembleia da República, mas não pode não cumprir a lei”, afirma Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda a propósito da criação da Entidade para a Transparência. “Os poderes estão todos equiparados, escrutinam-se uns aos outros, é assim numa democracia liberal”, diz, por seu lado, Rodrigo Saraiva, presidente da bancada Iniciativa Liberal (IL), protagonista do mais recente episódio de tensão entre o TC e o Parlamento.