Tribunal Constitucional desbloqueia: Entidade para a Transparência arranca este ano em instalações provisórias

Já não ficarão à espera que as obras no palacete que está destinado a albergar a nova Entidade da Transparência fiquem concluídas. Sensível à urgência de desbloquear o processo, o presidente do Tribunal Constitucional levou esta terça-feira ao plenário de juízes uma proposta para se avence para instalações provisórias por forma a pode acionar a Entidade até ao fim do ano e a proposta foi aprovada.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler