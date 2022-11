Rodrigo Gonçalves: o cacique alvo da justiça que foi reabilitado por Montenegro para a direção do PSD

Rodrigo Gonçalves, o membro da direção do PSD alvo de buscas esta terça-feira por suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação, é um dos caciques mais poderosos de Lisboa: controla centenas de votos há anos e até usava a sua carrinha pessoal para transportar militantes em dia de eleições internas; já foi condenado por agressão a autarca idoso do PSD; demitiu-se de consultor da liderança de Rui Rio depois de uma investigação jornalística que o ligava à criação de perfis falsos nas redes sociais; tinha contratos com uma rede de empresas de amigos e militantes que migraram da Junta de Freguesia de Benfica, presidida por si, para a Junta das Avenidas Novas, liderada por Daniel Gonçalves, o seu pai, o que levou ao afastamento de ambos nas autárquicas de 2017 depois de uma investigação do Observador . E teve outros processos de que foi ilibado, mas acabou reabilitado pela candidatura de Carlos Moedas à capital e depois por Luís Montenegro, que o levou para a direção nacional do partido.

