Morreu Adriano Moreira aos 100 anos

Adriano Moreira morreu na manhã deste domingo. A notícia é avançada pelo “Diário de Notícias”, que soube “junto de fonte familiar”.

O advogado, académico e ensaísta foi ministro do Ultramar no Estado Novo e presidente do CDS. Também foi membro do Conselho de Estado.

A 6 de setembro completou 100 anos. Nesse dia, o Presidente da República afirmou que Adriano Moreira entrou “para a História de Portugal ao unir o nosso passado com o futuro”. Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que o ex-presidente centrista foi “grande em dois regimes políticos diferentes”.

“Adriano Moreira ficará como uma grande figura da democracia portuguesa, que o soube reconhecer e integrar”, escreveu o presidente da Assembleia da República no Twitter. “Foi a democracia que o fez deputado e líder partidário, e mestre de várias gerações. Por sua vez, ele ajudou a democracia a situar-se na continuidade histórica de Portugal”, acrescentou Augusto Santos Silva.

Luís Montenegro, presidente do PSD, descreveu no Twitter Adriano Moreira como “um ‘grand seigneur’ da academia e da política portuguesa”. “Deixa-nos um legado riquíssimo de pensamento sobre valores e princípios sociais. Expresso à sua família e ao CDS o nosso profundo pesar e solidariedade", acrescenta o líder social-democrata.

O ministro dos Negócios Estrangeiros apresenta as suas “ condolências aos familiares e amigos de Adriano Moreira ”. “A o longo de muitas décadas teve sempre disponibilidade e abertura de espírito para pensar sobre o lugar de Portugal no mundo ”, escreveu João Gomes Cravinho, também no Twitter.

