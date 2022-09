Adriano Moreira faz 100 anos: um percurso político “complexo” e uma sabedoria generosa

“Adriano Moreira é um sábio”, resume Paulo Portas, ex-presidente do CDS e antigo ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros. “Adriano Moreira distingue-se por duas grandes qualidades: a primeira é a solidez e coerência do seu percurso intelectual e a segunda qualidade é a capacidade de abertura e diálogo com outras correntes de pensamento e opinião”, elogia Augusto Santos Silva, atual presidente da Assembleia da República e, como Portas, antigo ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros. Duas áreas em que Portugal beneficiou da sabedoria de Adriano Moreira, o político e académico que esta terça-feira faz 100 anos. Um século de vida, com muitas décadas de serviço a Portugal no Direito, na Academia, na política, em ditadura e em democracia.

