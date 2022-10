Proibir políticos de “qualquer negócio com o Estado”: Chega propõe alterações à lei das incompatibilidades e aponta dedo a Marcelo

Proibir políticos de fazerem “qualquer negócio com o Estado” através de empresas em que tenham participações, alargar a lei a quem se declara separado, publicitar todos os contratos feitos por familiares de políticos e acabar com o regime de exclusividade dos deputados-comentadores em situação de “remuneração regular e sistemática”. Estas são algumas das propostas de alteração à lei das incompatibilidades que o Chega adiantou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, na sede nacional do partido, em Lisboa.

Dizendo “responder ao apelo” do Presidente da República para os partidos resolverem “o complexo emaranhado legislativo” sobre aquela lei, André Ventura assumiu tratar-se de uma proposta “radical” e apontou o dedo a Marcelo Rebelo de Sousa por, mesmo que “de forma não deliberada”, ter dado “uma certa cobertura” aos casos suscitados nas últimas semanas. Para o presidente do Chega, não há dúvidas: os casos dos ministros das Infraestruturas e da Saúde devem mesmo levar à demissão dos governantes.

O Chega defende que os políticos devem ficar “proibidos” de fazerem quaisquer negócios com o Estado por via de empresas em que tenham participações, seja qual for a percentagem do capital que detenham. Isto significaria acabar com a exceção que a atual lei estabelece e que impede titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos de participação na contratação pública para quem tenha mais de 10% ou 50 mil euros de participação no capital de uma empresa.

Além disso, a lei das incompatibilidades deve aplicar-se, no entendimento do Chega, não apenas aos cônjuges que não se encontrem separados de pessoas e bens, mas também a quem se declara separado. Isto porque, explicou o presidente do partido, o regime atual convida à “fraude”, possibilitando a comunicação de separações fictícias para a celebração de negócios com o Estado. Ainda neste capítulo, todos os contratos celebrados por familiares de políticos, até mesmo os que não são “expressamente proibidos” pela lei, devem passar a constar dos portais dos contratos públicos e da transparência.

Ventura reconheceu que o Ministério Público admitiu ter “dúvidas da constitucionalidade de que a proposta possa abranger também cônjuges separados de facto”. Tratou-se de uma pronúncia sobre um outro projeto de lei do Chega, que será agora retirado com a apresentação das novas propostas.

Relativamente aos chamados deputados-comentadores, estes devem passar a ter de abdicar do regime de exclusividade no Parlamento “sempre que ocorra uma remuneração regular e sistemática”, seja qualquer for a fonte. Na proposta do Chega, tal obrigatoriedade aplica-se não só aos artigos de opinião, mas igualmente à participação “regular e sistemática” em conferências ou palestras. “Quer estejamos a falar de criação artística, direitos de autor, conferências, palestras, formação de curta duração, não faz sentido que um deputado esteja em exclusividade e, ao mesmo tempo, a receber um salário mensal de forma regular, sistemática e corrente”, sintetizou.

Apesar de referir o caso da deputada bloquista Mariana Mortágua e das suas próprias colaborações em espaços de comentário escrito e televisivo, o líder do Chega garantiu não querer “fulanizar”.

Ventura defendeu ainda que cesse a exclusão de órgãos de soberania dos mecanismos de prevenção da corrupção e que a Entidade da Transparência, que “ainda não saiu do papel”, possa vir a emitir pareceres sobre conflitos de interesse e incompatibilidades.

Outras das propostas destina-se a “proibir as portas giratórias entre os cargos diretores da administração pública e os gabinetes ministeriais” por, defendeu o líder do Chega, ser esta “uma das maiores formas de enviesamento da Administração Pública”. O partido pretende também rever a lei relativa aos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos públicos e dos gestores públicos, “equiparando os titulares de cargos políticos aos gestores públicos em matéria de consequências e de aplicação desta lei”.

Em resumo, o Chega quer “aprovar legislação firme, duradoura e muito restritiva”. Estas propostas de alteração serão apresentadas pelo partido na Assembleia da República assim que “termine o debate orçamental”.