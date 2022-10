Abusos na Igreja: “400 casos em milhões não é particularmente elevado”, diz o Presidente

O Presidente da República considera que não é um número “elevado” os mais de 400 testemunhos de abusos sexuais praticados por membros da Igreja Católica e divulgados esta terça-feira pela comissão independente. “Num universo de milhões, haver 400 casos não me parece particularmente elevado”, disse Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, à margem de um encontro com a associação CIVICA - Autarcas de Origem Portuguesa em França.

Na mesma ocasião, o chefe de Estado disse não estar preocupado com o impacto de sucessão de casos na próxima Jornada Mundial da Juventude, que ocorrerão em Lisboa, com a presença do Papa, em 2023.

“Nunca se é manchado quando se tenta apurar a verdade”, afirmou , defendendo que “todas as instituições confrontadas com comportamentos criminosos estão obrigadas a fazer uma revisão de vida”.

Marcelo recordou que tem acompanhado os trabalhos da comissão independente desde o seu início, tendo já recebido os seus membros várias vezes no Palácio de Belém.

Esta terça-feira, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa divulgou que já recebeu 424 testemunhos, Segundo o seu coordenador, Pedro Strecht, a maior parte dos crimes reportados já prescreveu.

O Presidente da República tem tido várias intervenções polémicas no âmbito do levantamento de casos de abusos na Igreja Católica. Em julho, saiu em defesa dos cardeais Manuel Clemente e José Policarpo por alegados encobrimentos de casos de abuso na diocese de Lisboa. Já em setembro enviou para o Ministério Público queixas recebidas em Belém por alegdo encobrimento de um caso em Moçambique por parte do atual presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, e depois envolveu-se em justificações sobre o facto de ter avisado o bispo sobre o envio da queixa.