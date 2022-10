Governo sai em defesa de Pedro Nuno Santos: parecer da PGR "mantém plena atualidade" (e estas são as alíneas da polémica)

O ministério da Presidência do Conselho de Ministros saiu este sábado em defesa do ministro Pedro Nuno Santos no caso da empresa detida pelo pai do ministro (e onde Pedro Nuno detém 1%) que beneficiou de um contrato público por ajuste direto com o Estado. À semelhança do que já tinha feito o Ministério das Infraestruturas, também o gabinete de Mariana Vieira da Silva se agarra ao parecer da PGR de 2019 que diz que só há impedimento se o negócio tiver sido feito no mesmo ramo de atuação do ministro em causa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler