Crescimento de 1,3%, inflação de 4%. IVA sem alterações, mas IRS e IRC com "mexidas": O que ficámos a saber de novo do OE2023

Apesar dos apelos do Presidente da República, António Costa hesitou e remeteu sempre a divulgação do cenário macroeconómico para a próxima segunda-feira, dia da entrega do OE2023 no Parlamento. À margem da cerimónia do 5 de Outubro, o primeiro-ministro resolveu, contudo, entreabrir a janela das previsões: antecipou a descida da inflação e um crescimento mais moderado em 2023, mas sem revelar números. Esses só foram conhecidos esta sexta-feira nas reuniões entre o ministro das Finanças e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares e os partidos.

