Dança da cadeira não faz mossa na câmara do Seixal

À porta da sede do PCP no Seixal, há um café onde se reúne uma espécie de tertúlia informal quase todos os dias. Pelas primeiras horas da manhã, os seis homens, que passam a sete, oito, sete outra vez, mais uma mulher, já falaram sobre futebol, sobre a chuvada que caiu sem aviso na noite anterior, e passam agora às grandes questões. “Puseram-me no planeta errado. E acho que há biliões deles!”

À abordagem do Expresso, reagem com ceticismo. Sobretudo quando a conversa vai, e vai sempre, desembocar na guerra na Europa. “O que eu sei é que vou pagar uma fatura que não é minha. Há quem queira aquela guerra, eu não quero”, comenta João Manuel, o único que aceita ser identificado, e que admite ter votado na coligação de PCP e Verdes (CDU).