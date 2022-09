Pizarro, o novo ministro, colaborou desde julho no Estatuto do SNS

Manuel Pizarro, o novo ministro da Saúde, participou ativamente no processo de construção do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, tendo influenciado correções no texto inicial do Ministério da Saúde. O sucessor de Marta Temido foi ouvido pelo menos desde julho e determinou “alterações significativas” no texto inicial, que, segundo fontes que acompanharam o processo, “tinha coisas absurdas.

“O estatuto foi muito corrigido por ele”, garantem ao Expresso, relevando o facto de Manuel Pizarro ter uma relação mais próxima do ato médico e, por isso, “ver melhor o sistema”, além da vasta experiência de gestão hospitalar. Uma intervenção que fontes do sector consideram natural, tendo em conta o percurso político deste médico, que desde a faculdade dá tempo à política.