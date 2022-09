Ex-secretário de Estado Manuel Pizarro substitui Marta Temido como ministro da Saúde

O primeiro-ministro propôs ao Presidente da República a nomeação do eurodeputado socialista Manuel Pizarro para o cargo de ministro da Saúde, em substituição de Marta Temido.

O nome foi divulgado no site da Presidência da República, onde também está já marcada a posse: este sábado, às 18h .

Médico, com 58 anos, Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro já foi secretário de Estado da Saúde nos governos de José Sócrates. Também foi duas vezes candidato à Câmara do Porto, sendo derrotado por Rui Moreira. Na segunda vez foi canddiato só depois de ter rompido um acordo com Moreira.

Como eurodeputado, cargo que foi eleito em 2019, Pizarro tem acompanhado sobretudo o sector das pescas. Foi, aliás, nessa condição que esteve na abertura da Academia Socialista, na quarta-feira. Tanto no discurso que fez como fora dele não quis falar sobre saúde.

É, desde 2016, presidente da Federação do PS do Porto e esteve envolvido numa das polémicas do tempo de Adalberto Campos Fernandes como ministro da Saúde: a transferência da sede do Infarmed de Lisboa para o Porto.

Pizarro sucede, assim, a Marta Temido, a ministra que se demitiu há semana e meia e que esta quinta-feira se despediu do Conselho de Ministros com a aprovação da regulamentação do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que prevê a criação do cargo de diretor-executivo do SNS. O nome para esse lugar será escolhido já pelo novo ministro.

O líder da federação do Porto era um dos nomes que vinha a ser falado para o lugar de ministro. O setor, nomeadamente os médicos, preferia a escolha de Fernando Araújo, presidente do centro hospitalar de S. João, no Porto.