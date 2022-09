Como Costa deixa cair ministros e a agenda de uma remodelação longa

A demissão de Marta Temido chegou às redações pela 1h30 da madrugada de terça-feira. O primeiro-ministro justificou a hora com o tempo de tomada de decisão e de comunicação com o Presidente da República. “Foi à hora que conseguimos falar”, justificou Costa. O comunicado não esperou pela manhã para evitar que o dia começasse com mais apelos à demissão da ministra vindos da oposição e profissionais de saúde. Mas há muito que a ministra estava sob ataque e sem apoio público do primeiro-ministro. E assim se ia repetindo o que os socialistas já consideram ser a técnica de Costa para despachar ministros: vai resistindo, parece aguentar os ministros para lá do limite e depois deixa de os defender e deixa cair. Foi assim com Eduardo Cabrita, a quem o ligavam relações de amizade e com quem nunca mais falou. E nalguns sectores do PS a expectativa é que vá acontecer o mesmo com a ministra da Agricultura, a quem Costa não defendeu depois da polémica com a CAP.

