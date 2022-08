Distúrbios no Centro Histórico de Guimarães: PSD exige esclarecimentos ao ministro da Administração Interna

Numa pergunta dirigida ao ministro da Administração, esta quarta-feira, o Grupo Parlamentar social-democrata quer que José Luís Carneiro explique como não foi possível "antecipar os eventos” que tiveram lugar terça-feira à noite em Guimarães, à semelhança do que “tem sucedido em tantas outras situações análogas no nosso país”

Na missiva, que tem como subscritor André Coelho Lima, deputado natural de Guimarães, o PSD sublinha que “na noite de ontem, tiveram lugar atos de enorme violência, causados pela deslocação em massa de adeptos pelas ruas do centro da cidade”, cenário filmado em “vídeos publicados nas redes sociais que dão conta de tochas e petardos arremessados para o espaço público e contra edifícios na Rua Alfredo Guimarães, entre a Praça da Oliveira e o Museu de Alberto Sampaio, ouvindo-se sons de vidros a partir”.

Em comunicado, a bancada 'laranja' alerta ainda que os desacatos provocaram danos em esplanadas, “com dezenas de pessoas a fugirem destes locais públicos para escaparem aos adeptos croatas”. André Coelho Lima refere que “basta recorrer às palavras do presidente da Câmara de Guimarães” para ilustrar o ocorrido:. “Vivemos momentos delicados, de violência, de autêntico pânico. Os cidadãos estavam aqui a jantar e a conviver no Centro Histórico e de repente uma horda de criminosos que entra pela cidade dentro, pelo Centro Histórico dentro, e provoca exatamente este alarme e este pavor, este medo…’”.

Para o PSD, “o país pôde ver tudo isto”, sem que um “único agente policial” tenha agido. Segundo o Grupo Parlamentar, a situação revela que a atuação das polícias “falhou, há uma falta de previsão e de planeamento daquilo que podia acontecer, uma falta de articulação das polícias”.

Os deputados sociais-democratas advertem que as declarações do socialista Domingos Bragança, presidente da Câmara de Guimarães, são “consideradas vexatórias do Ministro da Administração Interna”, ao vir publicamente “pedir’ ao titular da pasta que exerça a sua função”.

Em declarações à Lusa, Domingos Bragança exigiu que os “arruaceiros” adeptos do Hajduk Split identificados pela PSP sejam impedidos de assistir ao jogo no Estádio D. Afonso Henriques com o Vitória Sport Clube desta tarde, prova de apuramento para a fase de grupos da Liga Europa.

Para o autarca, a PSP falhou ao ter deixado os adeptos à solta na cidade, salientando que o clube croata “tem uma claque de má reputação e fama de serem muito conflituosos e arruaceiros”.

O caso já mereceu também a censura da Associação Vimaranense de Hotelaria.