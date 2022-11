Neonazis infiltram-se no Chega. Partido desconhece

Os membros do Portugal Hammerskins (PHS), organização neonazi ligada à morte de Alcindo Monteiro em 1995 e pelo espancamento de negros, homossexuais e comunistas, estão a juntar-se ao Chega, alertam ao Expresso fontes judiciais e de várias polícias. São sobretudo os mais antigos, muitos com passado de violência, os que decidiram vincular-se ao partido liderado por André Ventura. Alguns desligaram-se mesmo das atividades do PHS e dedicam-se agora a participar em comícios, jantares e fóruns online deste partido de extrema-direita.

