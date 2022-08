Costa deve remodelar o Governo em outubro e ministérios podem mudar para a sede da CGD, avança Marques Mendes

O Governo prepara uma remodelação para outubro ou novembro, após as eleições autárquicas e também depois de Portugal deixar a presidência da União Europeia - revelou Luís Marques Mendes este domingo, no seu habitual espaço de comentário na SIC.

"Esta remodelação vai ser um teste, vamos ver se será profunda ou pífia", salientou Marques Mendes, referindo que neste processo poderão cair três ou quatro dos ministros "mais fragilizados e impopulares". Entre eles poderá estar Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna. "Se tivéssemos em Portugal um ministro da Administração Interna a sério, isto não tinha acontecido", frisou Marques Mendes referindo-se aos incidentes após a vitória do Sporting, um caso revelador da "passividade do Estado". "Eduardo Cabrita é um ministro da Administração Interna diminuído, o que contamina as forças de segurança. É uma pessoa que ocupa a função, mas não a exerce, e é ele que tem de definir orientações nestes casos", salientou Marques Mendes. O comentador da SIC ainda considerou que "a forma elogiosa" com que António Costa se tem referido a Eduardo Cabrita apenas acontece porque o primeiro-ministro não fará agora a remodelação do governo. "Até haver eleições autárquicas, António Costa vai tentar esconder os ministros mais impopulares, para isso não prejudicar o PS", sublinhou.

Mas e quando acontecer, qual a extensão da remodelação? Segundo Marques Mendes, neste momento o que está na calha "é de instalações, e não tanto de pessoas". "Embora seja ainda muito reservado, há conversações entre o Governo e a Caixa Geral de Depósitos para que ministérios possam ser transferidos para o edifício sede da CGD em Lisboa", disse, deixando, no entanto, a ressalva que ainda "não há ainda decisão tomada".

Luis Marques Mendes elogiou ainda a forma como a vacinação contra a covid-19 está a avançar em Portugal, com 200 mil vacinados este fim-de-semana. "Estamos no bom caminho. Até 10 de junho, que ainda por cima é dia de Portugal, teremos as pessoas acima de 50 anos todas vacinadas, para podermos atingir no início de agosto a imunidade de grupo, com 70% da população vacinada. As coisas aqui estão na boa direção", concluiu.