Açores. PSD pondera “geringonça” com Chega e Iniciativa Liberal fora do Governo

Passaram menos de 24 horas desde que foram conhecidos os resultados das eleições nos Açores e as movimentações nos bastidores são já bastante intensas. Enquanto o PS enfrenta um cenário (a perda da maioria absoluta) com que já não se debatia desde 1996, o PSD está a tentar coser uma manta de várias cores partidárias que lhe permita apresentar a alternativa de que tanto se falou na noite de domingo. Segundo apurou o Expresso, o CDS e o PPM serão os parceiros preferenciais do social-democrata José Manuel Bolieiro e até poderão vir a ser desafiados a integrar o Governo Regional. Chega e Iniciativa Liberal (IL) poderão ter um papel diferente, cabendo-lhes viabilizar esse executivo a partir da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA).

