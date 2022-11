Ventura rejeita acordo com PSD nos Açores: "Chega não governa com partidos do sistema"

O centro-direita até pode ter conseguido a maioria dos mandatos na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), mas não haverá uma nova versão de 'geringonça' no arquipélago. Para haver uma maioria liderada pelo PSD seria preciso a luz verde do Chega e, numa declaração ao Expresso, André Ventura afasta essa hipótese. "Estamos totalmente indisponíveis para isso, totalmente indisponíveis para nos entendermos com os partidos do sistema", assegura.

Ao Expresso, o dirigente máximo do Chega (que conseguiu eleger dois deputados para o parlamento açoriano) põe o ónus da governabilidade nas mãos de Vasco Cordeiro, mesmo depois de os socialistas terem perdido a maioria absoluta. "É o PS que tem de encontrar soluções para governar", reforça Ventura, que fundamenta a posição afirmando que o seu partido "não confia em socialistas nem em sociais-democratas".

Nas eleições deste domingo, o Chega obteve 5,06% dos votos, conseguindo eleger dois deputados. José Manuel Bolieiro, líder do PSD-Açores, admitiu dialogar à direita - disse que teria "muito gosto em falar com todos" -, mas, face à posição de Ventura, uma maioria de centro-direita torna-se impossível.