Candidato da Iniciativa Liberal a Belém apresenta-se: “Marcelo abdicou”

O partido ainda esperou por Adolfo Mesquita Nunes, mas o mais liberal dos centristas disse não. Vai daí, ao Iniciativa Liberal restou escolher dentro de casa, com base no perfil traçado quando, em dezembro, o partido assumiu que entraria na corrida a Belém: “Reconhecido pelas suas tendências liberais [...]; um temperamento mais recatado; uma atitude mais incisiva quando necessária.” O candidato apresenta-se agora: Tiago Mayan Gonçalves é o liberal que quer desafiar Marcelo na corrida a Belém.

Mayan Gonçalves tem 43 anos, é advogado, nascido e cria­do no Porto. Até aqui desconhecido do grande público, não é virgem na política: em 2017 apoiou Rui Moreira na campanha para a reeleição do autarca do Porto, meteu-se nas listas do movimento independente e foi eleito para a Assembleia da União de Freguesias de Al­doar, Foz do Douro e Nevogilde. Para trás tinham ficado alguns anos de militância no PSD (mas sem “qualquer tipo de envolvimento” a nível interno). E, entretanto, juntou-se a outros colegas para fundar o Iniciativa Liberal — cujo antigo líder, Carlos Guimarães Pinto, é também da cidade do Porto.