Primeiro-ministro recua nas funções de Costa Silva. Conselheiro não negoceia com partidos

Costa Silva será uma espécie de conselheiro especial de António Costa e fará durante os próximos meses um trabalho, sem ser pago, para criar as bases do Plano de Recuperação Económica. Depois entrará em cena o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, já liberto do desenho do plano intermédio, de estabilização da economia. E será este ministro quem deverá negociar o plano com partidos e parceiros sociais. Mas não era esta a ideia inicial. A intenção inicial de António Costa, tal como escreveu o Expresso neste fim de semana, era ter o conselheiro a falar com partidos e parceiros sociais em nome do primeiro-ministro para "facilitar consensos", partilhar e recolher ideias. Agora, o primeiro-ministro recua e corrige as intenções iniciais que tinha para as funções de Costa Silva. Não negociará com os partidos (pelo menos sozinho).

