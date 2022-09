Impasse ou tabu? Costa não esclareceu Marcelo sobre o futuro de Centeno

Perplexidade parece ser a palavra certa para definir o sentimento com que Marcelo Rebelo de Sousa saíu da conversa que teve na quinta-feira com o primeiro-ministro sobre Mário Centeno. O Presidente saiu como entrou - sem certezas sobre o que António Costa tem em mente para o futuro do ministro das Finanças, mas sem dúvidas sobre o estado de "reserva recíproca" que marca, irremediavelmente, a relação entre Costa e Centeno.

