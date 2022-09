Loading...

Política João Galamba recebido com protestos em Boticas, desiste de visita agendada

Ao contrário do que estava previsto, o secretário de Estado Adjunto e da Energia acabou por não visitar o Centro de Informação de Covas do Barroso, mesmo depois de acompanhado pela GNR. Populares protestavam contra a exploração do lítio. Galamba disse já estar “à espera”

11 Novembro 2019 16:48